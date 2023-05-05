Аварія трапилась близько обіду 5 травня на вул. Франка в Красному

У Красному нетверезий водій Volkswagen Passat вчинив смертельну ДТП із вантажівкою. Від отриманих травм пасажир Volkswagen загинув на місці, водія затримала поліція.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася у п’ятницю, 5 травня, у Красному на вул. Івана Франка. Попередньо водій автомобіля Volkswagen Passat, 28-річний мешканець Буська, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, за кермом якої був 60-річний мешканець Золочівського району.

Від отриманих травм 38-річний мешканець Буська, який був на пасажирському сидінні Volkswagen, загинув на місці. Поліція встановила, що водій легковика був за кермом нетверезим. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.