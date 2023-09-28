ДТП трапилась у смт Красне на вул. Івана Франка 5 травня 2023 року

Буський районний суд Львівської області визнав водія Volkswagen Андрія Кахнича винним у смертельній ДТП у Красному, внаслідок якої загинув його товариш. Слідство встановило, що за кермом водій був нетверезим, тож суд призначив йому 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

ДТП трапилась 5 травня 2023 року в Красному на вул. Івана Франка. Водій автомобіля Volkswagen Passat Андрій Кахнич, 28-річний мешканець Буська, перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, за кермом якої був 60-річний мешканець Золочівського району. При цьому, водій Volkswagen за кермом був нетверезим. Внаслідок отриманих у ДТП травм 38-річний мешканець Буська, який був на пасажирському сидінні Volkswagen, загинув на місці.

25 вересня Андрій Кахнич уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. У суді він розкаявся у вчиненому та пояснив, що є учасником АТО, однак звільнений із військової служби за станом здоров’я, оскільки періодично лікувався у психіатричній лікарні. Він зазначив, що того вечора вживав алкоголь разом із загиблим пасажиром, який сам попросив його підвезти в Красне. Родичі загиблого в суді заявили, що претензій до Андрія Кахнича не мають та попросили суворо його не карати.

Зважаючи на обставини справи, суддя Буського райсуду Ганна Шендрікова визнала Андрія Кахнича винним у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння за ч. 3 ст. 286-1 ККУ та призначила йому 2 роки і 6 місяців позбавлення волі із забороною керувати транспортом на 5 років. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.