Олександр Кащук на позашляховику Honda CR-V в’їхав у припаркований автомобіль Škoda Rapid

Шевченківський районний суд закрив справи щодо колишнього військового прокурора Олександр Кащук, який в’їхав у припарковане авто та втік із місця ДТП. Власниця пошкодженого автомобіля Світлана Блінова стверджує, що на момент вчинення ДТП Олександр Кащук був нетверезим, однак він кілька днів переховувався, тому поліцейські не змогли це довести в суді.

Інцидент трапився 17 квітня ввечері на вул. Під Голоском, 17в у Львові. Олександр Кащук за кермом позашляховика Honda CR-V в’їхав у припаркований автомобіль Škoda Rapid, що належить львівській активістці Світлані Бліновій. За її словами, у той день він був нетверезим і кілька інших водіїв намагалась його наздогнати та зупинити через порушення правил дорожнього руху. Після того, як він вчинив ДТП, Світлана Блінова викликала поліцію, однак, зазначає вона, Олександр Кащук утік із місця аварії та зачинився в квартирі.

Патрульні, що прибули на виклик, склали на порушника два адміністративні протоколи – вчинення ДТП і втеча місця аварії за ст.124 і 122-4 КУпАП. Шевченківський районний суд розглядав обидва адмінпротоколи окремо. На суд обидва водії не з’явилися. Суддя Галина Білінська визнала Олександра Кащука винним у недотриманні ПДР за ст. 124 та звільнила його від адмінвідповідальності через малозначність порушення, закривши справу.

У справі про залишення місця ДТП екс-прокурор також заперечив свою вину й зазначив, що справді в’їхав у припаркований автомобіль, однак із місця аварії не тікав. Він стверджує, що домовився зі Світланою Бліновою скласти наступного дня європротокол, тому пішов додому, хоча вона в коментарі ZAXID.NET це заперечила й зазначила, що після ДТП Олександр Кащук дві доби не виходи із дому. Суддя Галина Білінська не знайшла доказів залишення місця ДТП і закрила провадження за ст. 122-4 через відсутність складу правопорушення. Ці постанови можна оскаржити в апеляційному суді.

Світлана Блінова розповіла ZAXID.NET, що внаслідок ДТП пошкоджений задній бампер її автомобіля Škoda Rapid. Його ремонт вона оцінює у 150-200 доларів, однак за офіційною оцінкою до експерта ще не зверталась, оскільки спершу очікувала на постанову суду.