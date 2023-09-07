Бетоновоз на смерть збив чоловіка на пішохідному переході у Львові
Чоловік від отриманих травм загинув на місці ДТП
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 2
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Аварія трапилась біля автостанції №2 на вул. Богдана Хмельницького
У Львові біля автостанції №2 на пішохідному переході бетоновоз наїхав на чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у відділі комунікації поліції Львівщини.
ДТП трапилась у четвер, 7 вересня, близько обіду на вул. Богдана Хмельницького. На нерегульованому пішохідному переході біля автостанції №2 бетоновоз збив чоловіка, який переходив дорогу. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.
Через ДТП рух цією ділянкою вулиці ускладнений. Поліція встановлює особу загиблого.
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