Аварія сталася у вересні 2023 року на вул. Богдана Хмельницького у Львові

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину Володимиру Плонці, який у вересні 2023 року за кермом бетонохмішувача на смерть збив 80-річного пішохода на вул. Богдана Хмельницького. Винуватцю аварії присудили три роки тюрми та позбавили водійських прав.

За матеріалами справи, 7 вересня 2023 року близько 12:00 47-річний Володимир Плонка, керуючи вантажним бетонорозмішувачем марки Mercedes-Benz Axor, на вул. Богдана Хмельницького, 225 у Львові при здійснення початку руху наїхав на пішохода, котрий рухався попереду поза межами регульованого пішохідного переходу. Унаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми та загинув.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Він пояснив, що зупинив автомобіль перед світлофором та пішохідним переходом, дочекався дозволеного сигналу світлофора та розпочав рух, при цьому не побачив пішохода, який переходив дорогу і потрапив у «мертву зону».

«Та під час слідчого експерименту однозначно встановлено, що водій міг бачити пішохода безпосередньо перед кабіною автомобіля», – сказано у вироку.

Суддя Петро Невойт визнав Володимира Плонку винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Також підприємство ТзОВ «Паркбудтех», де обвинувачений працює водієм, має сплатити 450 тис. грн моральної шкоди родичам загиблого. На вирок ще може бути подана апеляція.