Мотоцикліст збив на смерть пішохідку у селі Хлівчани

Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Хлівчани Червоноградського району, який у квітні 2022 року, керуючи мотоциклом, на смерть збив пішохідку. Винуватцю аварії призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, 7 квітня 2022 року о 2:00 ночі у селі Хлівчани Отап Кубінський на мотоциклі Forte Ft250-Cka з технічними несправностями, зокрема, гальмівної системи збив пішохідку, яка стояла на проїжджій частині дороги. У результаті постраждала отримала тяжкі травми та загинула на місці. Прилад «Дрегер» показав 1,26 проміле алкоголю в організмі мотоцикліста.

У суді обвинувачений свою вину визнав частково, він заперечив, що тої ночі їхав за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

На думку суду, під час досудового розслідування не доведено факт керування мотоциклом у стані сп’яніння, оскільки зразки біологічного матеріалу в лабораторію на дослідження були доставлені слідчим з порушенням в вимог транспортування крові та майже через місяць після аварії.

Суддя Лідія Фарина визнала Остапа Кубінського винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Водночас його звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий строк два роки. На цей вирок ще може бути подана апеляція.