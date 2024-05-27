Смертельна аварія на трасі Львів-Самбір

У понеділок, 27 травня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород у Самбірському районі сталася лобова ДТП за участі легковика та мотоцикла. У результаті аварії мотоцикліст загинув.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, близько обіду на трасі у селі Верхній Лужок зіткнулися мотоцикл та легковик Mitsubishi Outlander. У результаті мотоцикліст загинув на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії.