У лобовій ДТП з кросовером на Львівщині загинув мотоцикліст
Смертельна аварія на трасі Львів-Самбір
У понеділок, 27 травня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород у Самбірському районі сталася лобова ДТП за участі легковика та мотоцикла. У результаті аварії мотоцикліст загинув.
Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, близько обіду на трасі у селі Верхній Лужок зіткнулися мотоцикл та легковик Mitsubishi Outlander. У результаті мотоцикліст загинув на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії.
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