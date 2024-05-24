Поліція встановлює обставини аварії

У четвер, 23 травня, близько 20:00 в селі Сороки-Львівські біля Львова 46-річний мотоцикліст зіткнувся з автівкою. Через отримані травми його госпіталізували в реанімацію, повідомляє поліція Львівської області.

Постраждалий – 46-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Він керував мотоциклом Spark. За кермом автомобіля Toyota Camry, з яким зіштовхнувся мотоцикліст, був 47-річний мешканець села Сороки-Львівські.

Водій мотоцикла потрапив у реанімацію (фото поліції)

Слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили за фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.