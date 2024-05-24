Петр Павел з мотоциклом

У четвер, 23 травня, 63-річний президент Чехії Петр Павел отримав травми під час їзди на мотоциклі внаслідок чого був госпіталізований. Про це повідомили на офіційному акаунті Канцелярії президента Чехії у соціальній мережі Х.

Як повідомляється, чеський лідер отримав незначні травми, однак поки перебуватиме в лікарні під наглядом лікарів.

«Президент республіки отримав травми під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але вимагатимуть нетривалого спостереження у військовому госпіталі в Празі», – повідомили в офісі президента Чехії та пообіцяли надати додаткову інформацію в міру її надходження.

У чеській поліції своєю чергою заявили, що не розслідуватимуть аварію, оскільки вона сталася не на дорозі, а на закритій кільцевій дорозі.

«Це лише інформаційний пост, який ми поки не розширюватимемо», – відповіли на запит журналістів про додаткову інформацію в канцелярії чеського президента, зазначає чеське видання novinky.

Центральний військовий шпиталь підтвердив увечері, що надав допомогу президенту Павелу, який отримав несерйозні травми на мотоциклі.

Зазначимо, що Петр Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015-2018 роках). Павел відомий своєю пристрастю до мотоциклів. Своє хобі він не покинув ні коли був не посаді глави військового комітету НАТО, ні після того, як був обраний президентом Чехії у березні 2023 року.

У серпні 2023 року Павела побачили на їзді на мотоциклі без шолома. Тоді політик перепросив за вчинок. ЗМІ з'ясували, що в гаражі Павела зберігаються чеська Jawa 350, американський Davidson XL 1200 та BMW GS1250.

Додамо, що на посаді президента займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну.