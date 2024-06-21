Мотоцикліст на швидкості врізався в неповнолітню велосипедистку

У п’ятницю, 21 червня, на дорозі між селами Тухля та Либохора Стрийського району на Львівщині мотоцикліст врізався у 13-річну велосипедистку. У результаті водій мотоцикла загинув, а його пасажир і велосипедистка госпіталізовані у важкому стані до лікарні.

У поліції Львіщини розповіли ZAXID.NET, що смертельна ДТП сталася близько 11:15 поблизу села Либохора Славської громади. 47-річний мотоцикліст скоїв зіткнення з 13-річною велосипедисткою. У результаті аварії мотоцикліст загинув, а його 17-річний син, який був пасажиром мотоцикла, а також велосипедистка у важкому стані госпіталізовіані до лікарні. За попередніми даними, дівчина перебуває у комі.

Поліцейські з’ясовують обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації.