Олександра Кащука затримали п'яним за кермом Honda CR-V

У понеділок увечері, 17 квітня, колишній військовий прокурор Олександр Кащук за кермом кросовера Honda CR-V їздив Львовом у нетверезому стані та в'їхав у припарковане авто біля свого будинку. Коли ж на місце події викликали поліцію, винуватець втік і зачинився у своєму помешканні.

«Кащук Олександр Олексійович, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автівки Honda CR-V ВС1912РН, вдарив моє авто. Перед тим за ним кілька кілометрів їхали випадкові люди, щоб зупинити. Адже він їхав по всіх можливих смугах», – розповіла у Facebook львівська активістка Світлана Блінова.

Світлана Блінова уточнила ZAXID.NET, що п’яного водія Honda CR-V побачив інший водій в районі Личаківської виправної колонії на вул. Шевченка, їхав за ним всю дорогу та мигав, щоб той зупинився. Наздогнати неадекватного водія Honda CR-V вдалося біля будинку вул. Під Голоском, 17в, де він проживає. П'яний водій, паркуючись, в’їхав в припарковане авто Світлани Блінової. Це трапилося увечері близько 21:15.

Зі слів активістки, водій був настільки п’яний, «що його буквально витягнули з авто».

Відео з місця події, оприлюднені Світланою Бліновою

«У моєму авто спрацювала сигналізація, я вийшла надвір. Той пан каже до мене: "Добрий вечір. Я все залагоджу, тільки давайте без поліції". Але коли він підійшов до мене ближче, він хитався і дуже сильно смердів алкоголем. Я його спитала, чи він був за кермом. Він відповів ствердно. Я викликала поліцію», – розповіла Світлана Блінова. На підтвердження своїх слів львів'янка оприлюднила відео, зняте очевидцями.

Водієм виявився колишній військовий прокурор Олександр Кащук, він навіть представився як «полковник військової прокуратури». На момент ДТП був вдягнений у військову форму, згодом пішов перевдягнувся в цивільний одяг і повернувся. Як тільки на місце події приїхала поліція, він втік, зачинився у своєму помешканні та на жодні вимоги не реагував.

Відео з місця події, оприлюднені Світланою Бліновою

Олександр Кащук раніше працював начальником відділу організаційного та правового забезпечення військової прокуратури Західного регіону. Після розголосу речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що він був звільнений три роки тому – в січні 2020 року.

Судячи з шеврону на військовій формі, Олександр Кащук зараз служить в одній з військових частин Львівщини, однак в якій саме поки що з’ясувати не вдалося.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до патрульної поліції Львівщини щодо того, які адмінпротоколи в результаті склали на Олександра Кащука, наразі очікуємо відповіді.