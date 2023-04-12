Водій Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу та вчинив лобову ДТП у Бартатові

Городоцький районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП військового Ігоря Комаровського, який, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив лобову аварію біля Львова. У цій аварії загинув прикарпатський волонтер Юрій Жупанський. Винуватця аварії засудили до п’яти років тюрми та зобов’язали виплатити матері загиблого 570 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась близько 06:00 22 вересня 2022 року у селі Бартатів біля Львова. Ігор Комаровський керував автомобілем Volkswagen Passat, порушив ПДР, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у Nissan X-Trail, яким керував прикарпатський волонтер Юрій Жупанський. Водій Nissan X-Trail отримав важкі травми та помер.

Поліція повідомляла, що водію Nissan X-Trail було 47 років, а за кермом Volkswagen Passat був 27-річний мешканець села Мшана. У матеріалах справи вказано, що винуватцем ДТП є військовослужбовець, який керував авто у стані алкогольного сп’яніння (0,80 проміле).

У суді Ігор Комаровський визнав свою провину, він розповів, що напередодні ввечері випив з товаришем 250 грам горілки, а зранку наступного дня сів за кермо. Заявив, що не пам’ятає моменту ДТП, зокрема як виїхав на зустрічну смугу.

Справу розглядала суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, вона дослідила матеріали справи та визнала водія Volkswagen Passat винним у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Водію призначили покарання у вигляді п’яти років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами сім років. Ігор Комаровський також має виплатити матері загиблого 570 тис. грн компенсації. На вирок ще може бути подана апеляція.