Nissan X-Trail від удару злетів у кювет, водій загинув

У четвер вранці, 22 вересня, на трасі Львів-Шегині у селі Бартатів сталася лобова ДТП за участі автомобілів Nissan X-Trail та Volkswagen Passat

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 7:00 ранку у селі Бартатів поблизу автозаправки WOG. Зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat, за кермом якого був 37-річний водій, та Nissan X-Trail, яким керував 47-річний водій.

Cмертельна ДТП сталася у селі Бартатів, за 10 км від Львова

Обох водіїв очевидці витягнули з автомобілів, а медики швидкої допомоги надали їм медичну допомогу. Не зважаючи на зусилля лікарів, 47-річний водій Nissan X-Trail від важких травм помер, а водія Volkswagen Passat госпіталізували з численними травмами.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, постраждалого водія, мешканця сусіднього села Мшана, доправили у лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги Львова) з черепно-мозковою травмою.

Через ДТП на трасі ускладнений рух транспорту.

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