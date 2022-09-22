47-річний водій Nissan X-Trail загинув у лобовій ДТП біля Львова
У четвер вранці, 22 вересня, на трасі Львів-Шегині у селі Бартатів сталася лобова ДТП за участі автомобілів Nissan X-Trail та Volkswagen Passat
У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 7:00 ранку у селі Бартатів поблизу автозаправки WOG. Зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat, за кермом якого був 37-річний водій, та Nissan X-Trail, яким керував 47-річний водій.
Cмертельна ДТП сталася у селі Бартатів, за 10 км від Львова
Обох водіїв очевидці витягнули з автомобілів, а медики швидкої допомоги надали їм медичну допомогу. Не зважаючи на зусилля лікарів, 47-річний водій Nissan X-Trail від важких травм помер, а водія Volkswagen Passat госпіталізували з численними травмами.
За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, постраждалого водія, мешканця сусіднього села Мшана, доправили у лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги Львова) з черепно-мозковою травмою.
Через ДТП на трасі ускладнений рух транспорту.
Новина доповнюється...