Департамент цивільного захисту ЛОДА інформував, що пішохід йшов по нерегульованому пішохідному переходу

Франківський районний суд Львова виніс вирок водію вантажного фургона Володимиру Луці, який на смерть збив чоловіка біля львівського аквапарку. Винуватця аварії суд звільнив від тюремного ув’язнення, призначивши рік умовного терміну, а також не позбавив водійських прав.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, аварія трапилась пізно ввечері 23 липня 2021 року на вул. Княгині Ольги поблизу аквапарку у Львові. Відомо, що львів’янин Володимир Лука, керуючи вантажним фургоном Ford Transit, на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу. Департамент цивільного захисту ЛОДА інформував, що пішохід йшов по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм чоловік загинув.

У суді Володимир Лука визнав свою провину та просив його суворо не карати, зокрема не позбавляти водійських прав, оскільки це єдине джерело його заробітку. Родичі загиблого заявляли, що обвинувачений відшкодував їм завдану шкоду.

Суд дослідив усі матеріали справи та особу обвинуваченого, зокрема те, що він раніше не судимий, є пенсіонером і з кінця 2022 року живе у Польщі. Справу розглянув суддя Юрій Ванівський, який визнав обвинуваченого винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив три роки тюрми, однак звільнив від відбування тюремного покарання з річним іспитовим терміном. Винуватця ДТП також не позбавили водійських прав. На вирок ще може бути подана апеляція.