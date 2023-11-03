Аварія сталась 2 листопада на подвір’ї одного з домогосподарств у Городку

Ввечері у четвер, 2 листопада, у городку трапилась смертельна ДТП. 34-річний водій легковика, заїжджаючи на подвір’я, на смерть переїхав свого тестя, який у цей момент лежав на землі.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась 2 листопада приблизно о 19:15 на подвір’ї одного з домогосподарств у Городку. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Zafira, 34-річний місцевий житель, заїжджаючи заднім ходом на подвір’я, здійснив наїзд на 63-річного тестя, який лежав на землі.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля лікарів, помер у «швидкій».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.