Аварія сталась 2 листопада 2023 року на подвір’ї одного з домогосподарств у Городку

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок Володимиру Шевчику, який, заїжджаючи на подвір’я, на смерть переїхав свого тестя, що у цей момент лежав на землі. Водій пояснив, що на вулиці було темно і він не бачив жодних перешкод. Суд призначив йому три роки ув’язнення з річною забороною керувати авто, але його звільнили від основного покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, Володимир Шевчик ввечері 2 листопада 2023 року керував авто Opel Zafira. 34-річний чоловік, заїжджаючи на подвір’я будинку в Городку, на смерть переїхав свого 63-річного тестя, який у цей момент лежав на землі.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Він заявив, що у момент вчинення ДТП на вулиці було темно, він заїздив на подвір’я заднім ходом та дивився у бічні дзеркала, але жодних перешкод не побачив. Після наїзду на тестя викликав «швидку». Володимир Шевчик розповів, що має на утриманні неповнолітніх дітей, а авто потрібне йому для роботи, тому просив суд його суворо не карати та не позбавляти водійських прав.

Справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка дослідила усі надані матеріали та визнала Володимира Шевчика винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши йому три роки ув’язнення з річною забороною керувати авто, але його звільнили від основного покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.