69-річний Микола Довба є кандидатом економічних наук, доцентом Львівського університету внутрішніх справ

Галицький районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні доцента Львівського університету внутрішніх справ Миколу Довбу. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, Миколу Довбу обвинувачували у вчиненні ДТП у нетверезому стані та втечі з місця ДТП на вул. Городоцькій. За даними правоохоронців, Микола Довба ввечері 13 червня допустив самовільний рух авто Škoda Octavia, яке в’їхало у припарковане авто Nissan Rogue. Після чого він покинув місце ДТП та не викликав поліцію. У Миколи Довби були ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження перевірки він відмовився.

У суді Микола Довба розповів, що вранці 13 червня припаркував авто Škoda Octavia на тротуарі на вул. Городоцькій. Ввечері він прийшов до свого авто та помітив, що впритул до його авто припаркований кросовер Nissan Rogue. Чоловік зробив висновок, що кросовер в’їхав у його авто. Микола Довба заявив, що копнув колесо кросовера, щоб вийшов власник авто. На вулицю вийшла водійка Nissan Rogue та заявила, що це Микола Довба в’їхав у її авто. Вона викликала поліцію, а Микола Довба перейшов через дорогу та сів на лавку біля цирку. Чоловік стверджує, що чекав на поліцію та свою доньку, якій він подзвонив, оскільки був нетверезий та не мав наміру у такому стані сідати за кермо.

У суді Микола Довба не погодився з складеними протоколами, оскільки стверджує, що у момент ДТП не перебував за кермом, з місця події не втікав і не керував авто у стані сп’яніння.

Власниця Nissan Rogue у суді стверджувала, що авто Škoda Octavia покотилось назад та в’їхало у її кросовер, заподіявши незначні ушкодження. За її словами, Микола Довба вів себе некоректно, вимагав, щоб вона від’їхала і він міг поїхати далі. Коли жінка викликала поліцію, то Микола Довба просто пішов з місця ДТП, не сказавши ні слова.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Миколу Довбу винним у керуванні авто у нетверезому стані, призначивши йому 17 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами протягом року. Його також визнали винним у вчиненні ДТП та втечі з місця аварії, однак провадження у справі закрили через закінчення термінів притягнення до адмінвідповідальності. На постанову ще може бути подана апеляція.

За інформацією на офіційному сайті вишу, 69-річний Микола Довба є кандидатом економічних наук, доцентом, працює провідним фахівцем відділу планування, організаційно-аналітичної роботи та контролю Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2002-2006 роках він був депутатом Львівської облради, деякий час працював у податковій. Очолював яворівську організацію СДПУ (о). За президентства Віктора Януковича Микола Довба працював головою Яворівської РДА, був депутатом Яворівської райради від Партії регіонів, згодом керівником департаменту агропромислового розвитку та департаменту економічного розвитку ЛОДА (коли ЛОДА керував екс-міліціонер Олег Сало).