Микола Довба працює доцентом Львівського державного університету внутрішніх справ

У вівторок, 13 червня, у Львові патрульні поліцейські зупинили п’яним за кермом доцента Львівського державного університету внутрішніх справ, екс-чиновника Львівської ОДА Миколу Довбу. Про це повідомила громадська організація Pitbull Lviv, представники якої протидіють нетверезим водіям. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.

«Як стало нам відомо від очевидців події, львівські патрульні 13.06.2023 увечері на вул. Городоцькій оформили по ст. 130 КУпАП співробітника Львівського державного університету внутрішніх справ, доцента та кандидата економічних наук Довбу Миколу Олексійовича», – йдеться в повідомленні Pitbull Lviv.

За даними активістів, доцент перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду на алкоголь відмовився.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що близько 23:00 на вул. Городоцькій поблизу цирку патрульні склали низку адмінматеріалів, зокрема, протокол за керування в нетверезому стані на 69-річного водія Škoda Octavia. Більше подробиць інциденту та прізвище нетверезого водія поліцейські не розголошують.

ZAXID.NET звернувся в прес-службу університету за коментарем Миколи Довби, очікуємо відповідь.

За інформацією на офіційному сайті вишу, 69-річний Микола Довба є кандидатом економічних наук, доцентом, працює провідним фахівцем відділу планування, організаційно-аналітичної роботи та контролю Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2002-2006 роках він був депутатом Львівської облради, деякий час працював у податковій. Очолював яворівську організацію СДПУ (о). За президентства Віктора Януковича Микола Довба працював головою Яворівської РДА, був депутатом Яворівської райради від Партії регіонів, згодом керівником департаменту агропромислового розвитку та департаменту економічного розвитку ЛОДА (коли ЛОДА керував екс-міліціонер Олег Сало).