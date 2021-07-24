Ford Transit на смерть збив пішохода біля львівського «Аквапарку»
Чоловік переходив дорогу у момент ДТП
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
0 0
ДТП трапилась на пішохідному переході на вул. Княгині Ольги, 114
На пішохідному переході біля львівського «Аквапарку», що на вул. Княгині Ольги, автомобіль збив пішохода. Чоловік загинув на місці.
ДТП трапилась о 23:15 в п’ятницю, 23 липня, повідомили у департаменті з цивільного захисту ЛОДА. 62-річний водій автомобіля Ford Transit збив чоловіка, яки переходив дорогу на пішохідному переході.
Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події. Його особу та вік ще встановлює поліція.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET