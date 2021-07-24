ДТП трапилась на пішохідному переході на вул. Княгині Ольги, 114

На пішохідному переході біля львівського «Аквапарку», що на вул. Княгині Ольги, автомобіль збив пішохода. Чоловік загинув на місці.

ДТП трапилась о 23:15 в п’ятницю, 23 липня, повідомили у департаменті з цивільного захисту ЛОДА. 62-річний водій автомобіля Ford Transit збив чоловіка, яки переходив дорогу на пішохідному переході.

Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події. Його особу та вік ще встановлює поліція.