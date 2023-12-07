На трасі неподалік Шепетівки зіткнулись BMW та GMC Terrain

На Хмельниччині судили 36-річного військовослужбовця, який спричинив смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, і ще п’ятеро отримали травми. Відомо, що один з загиблих також був військовослужбовцем. Обвинуваченому призначили п’ять років тюрми.

Як йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду, аварія сталась зранку 9 вересня 2022 року неподалік села Цвітоха (орієнтовно 12 км від Шепетівки). 36-річний військовослужбовець, що їхав за кермом BMW 320, не впорався з керуванням – машину занесло на зустрічну смугу, де саме їхав автомобіль GMC Terrain.

Внаслідок аварії загинули двоє людей: 21-річний пасажир BMW та 50-річний пасажир іншого авто. Також травмувались четверо людей.

На судовому засіданні обвинувачений визнав провину. Пояснив, що 21-річний пасажир – це також військовослужбовець, якого він того ранку мав підвезти до місця служби. Чоловік добре знав дорогу і про вибоїни, але як так сталось, що в якийсь момент він втратив керування, він не зрозумів. Внаслідок аварії чоловік отримав перелом кульшового суглоба і тазу, йому дали третю групу інвалідності. У суді він також попросив вибачення за скоєне.

Водночас водій іншого автомобіля, який постраждав у цій аварії разом із дружиною, розповів, що винуватець ДТП не вибачався і жодного разу не намагався з ним сконтактувати, а лише нещодавно передав через адвоката 5 тис. грн. Водночас не просив для обвинуваченого суворого покарання.

Суддя Ірина Маршал визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб) і призначила йому п’ять років тюрми. Це мінімальне покарання, передбачене статтею. Також йому на три роки заборонили сідати за кермо.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.