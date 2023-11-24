Найбільших пошкоджень внаслідок аварії зазнав Daewoo Lanos

На трасі неподалік Хмельницького сталась аварія за участі чотирьох автомобілів. Попередньо рятувальники повідомляють про двох постраждалих внаслідок ДТП.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, аварія сталась близько 09:00 у п’ятницю, 24 листопада, неподалік села Малиничі Розсошанської громади (орієнтовно за 8 км від Хмельницького). На трасі зіткнулись чотири легкові автомобілі: Daewoo Lanos, Dacia Logan, Opel Vivaro та Jeep.

«Надзвичайники за допомогою спецінструментів деблокували з понівеченого Daewoo Lanos водійку 2000 року народження та передали медикам для подальшої госпіталізації. Її було затиснуто металевими конструкціями авто. Також травм зазнала пасажирка Opel Vivaro», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також опублікували відео з місця аварїі, на якому видно, як вони витягнули потерпілих з понівечених авто та передали медикам.

Хто саме спричинив аварію, з’ясовують правоохоронці. Водночас у прес-службі поки коментарів не надають.