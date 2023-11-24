У припаркований службовий автомобіль Renault Duster в’їхала проїжджаюча автівка марки Fiat Scudo

У ніч на п’ятницю, 24 листопада, у Кременці на Тернопільщині у службове авто поліції в’їхав п’яний водій легковика та втік. Поліція у цей час складала протокол щодо іншого п’яного водія.

Як повідомила Нацполіція Тернопільської області, випадок трапився 24 листопада близько 01:00 у Кременці. Правоохоронці на одній із центральних вулиць райцентру оформляли матеріали про адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебуваються у стані сп’яніння). У цей момент в припаркований службовий автомобіль Renault Duster в’їхала проїжджаюча автівка марки Fiat Scudo. Винуватець ДТП не зупинився та втік.

Невдовзі працівники поліції встановили його місцезнаходження. Правопорушник – 37-річний житель Кременця. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, але пройти перевірку на стан сп’яніннях він відмовився.

Поліцейські склали на нього протоколи за трьома статями КУпАП: ст.122-4 (залишення місця ДТП), ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебуваються у стані сп’яніння).