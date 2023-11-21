Людмилу Готко вдалось затримати, застосувавши до неї сльозогінний газ та кайданки

Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок місцевій мешканці Людмилі Готко, яка напала на поліцейських з мачете. Жінка вчинила ДТП у нетверезому стані та не хотіла, щоб на неї складали адмінматеріали. Раніше Людмилу Готко уже покарали за нетверезе водіння та вчинення ДТП, зараз суд розглянув кримінальну справу через погрозу поліцейським – Людмилі Готко призначили 3,5 роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у 1,5 роки.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився 15 квітня у селі Пукеничі, що біля Стрия. Людмила Готко сіла за кермо Peugeot 308 SW. Водійка виїжджала зі свого подвір’я та в’їхала у сусідський паркан, після чого поїхала з місця ДТП. Сусіди, які бачили, як Людмила Готко з ознаками сп’яніння в’їхала у їхній паркан, викликали поліцію. Незабаром Людмила Готко повернулась додому.

Жінка натравлювала свого собаку на поліцейських, а також погрожувала їм мачете та кілька разів вдарила ним по службовому авто. Згідно висновку експертизи, вартість відновлення службового авто Toyota Prius становить 56,4 тис. грн. Також Людмила Готко вдарила мечете й по металевих воротах сусідів, заподіявши їм 5 тис. грн майнової шкоди. Нападницю вдалось затримати, застосувавши до неї сльозогінний газ та кайданки.

У суді обвинувачена Людмила Готко визнала свою провину та заявила, що поводила себе неадекватно, бо була роздратована поведінкою сусідів та їх реакцією на ДТП за її участю.

Справу розглянув суддя Володимир Микитин, який дослідив усі матеріали справи та визнав Людмилу Готко винною у погрозах та насильстві щодо правоохоронців, а також у хуліганстві. У вироку зазначено, що обвинувачена відшкодувала потерпілим завдану шкоду. Їй призначили 3,5 роки тюремного ув’язнення, але звільнили від покарання з іспитовим терміном у 1,5 роки. На вирок ще може бути подана апеляція.

Варто додати, що справу про нетверезе водіння та вчинення ДТП суд розглядав окремо. Людмилі Готко призначили трирічне позбавлення прав та 34 тис. грн штрафу.