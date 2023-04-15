46-річна мешканка одного із сіл Стрийського району пошкодила службовий автомобіль правоохоронців

На Львівщині затримали нетверезу водійку, яка втекла з місця ДТП, а згодом нападала на поліцейських. 46-річна мешканка одного із сіл Стрийського району пошкодила службовий автомобіль правоохоронців, завдавши по ньому кілька ударів великим ножем.

Як повідомили у поліції Львівської області, у суботу, 15 квітня, близько 12:30 на оперативну лінію «102» за допомогою звернувся мешканець одного із сіл Стрийського району. За словами заявника, його сусідка, виїжджаючи зі свого подвір’я автомобілем Peugeot, вчинила ДТП – зіткнулась із сусідською огорожею. Після цього жінка поїхала у невідомому напрямку. На щастя, потерпілих внаслідок аварії не було.

Поліцейські вирушили на пошуки жінки і виявили її автомобіль на одній із вулиць села.

«Побачивши правоохоронців, зловмисниця почала втікати до свого будинку. На вимоги поліцейських вона не реагувала, натомість натравила на правоохоронців свого пса бійцівської породи, погрожувала фізичною розправою та кілька разів вдарила мачете (ножем) по службовому автомобілю», – повідомляють деталі у поліції Львівської області.

Застосувавши спецзасоби, поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Було проведене медичне освідчення, яке підтвердило, що затримана перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманій запобіжний захід.

Окрім того, зловмисницю притягнуть до адміністративної відповідальності ще за кілька правопорушень: керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, скоєння ДТП, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без відповідних документів та дрібне хуліганство.