На Львівщині суд оштрафував п’яну водійку, яка напала на поліцейських з мачете
Людмила Готко погрожувала поліцейським мачете та кілька разів вдарила ним по службовому авто
Стрийський міськрайонний суд Львівщини позбавив водійських прав та оштрафував на 34 тис. грн водійку Людмилу Готко, яка нетверезою вчинила ДТП, а потім нападала на поліцейських з мачете.
Як вказано у постанові суду, 15 квітня Людмила Готко керувала авто Peugeot 308 SW у селі Пукеничі неподалік Стрия. Водійка виїжджала зі свого подвір’я та в’їхала у сусідський паркан, після чого поїхала з місця ДТП. Сусіди, які бачили, як Людмила Готко з ознаками сп’яніння в’їхала у їхній паркан, викликали поліцію. Незабаром Людмила Готко повернулась додому уже в супроводі поліцейських. Жінка натравлювала свого собаку на поліцейських, а також погрожувала їм мачете та кілька разів вдарила ним по службовому авто.
46-річна Людмила Готко відмовилась пройти перевірку на стані сп’яніння у присутності свідків, жінка уже вдруге протягом року сідає нетверезою за кермо.
Справу розглядав суддя Володимир Микитин, який визнав Людмилу Готко винною у вчиненні ДТП, втечі з місця ДТП та керуванні авто в нетверезому стані. Їй призначили трирічне позбавлення прав та 34 тис. грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.