Людмила Готко натравлювала свого собаку на поліцейських, а також погрожувала їм мачете

Стрийський міськрайонний суд Львівщини позбавив водійських прав та оштрафував на 34 тис. грн водійку Людмилу Готко, яка нетверезою вчинила ДТП, а потім нападала на поліцейських з мачете.

Як вказано у постанові суду, 15 квітня Людмила Готко керувала авто Peugeot 308 SW у селі Пукеничі неподалік Стрия. Водійка виїжджала зі свого подвір’я та в’їхала у сусідський паркан, після чого поїхала з місця ДТП. Сусіди, які бачили, як Людмила Готко з ознаками сп’яніння в’їхала у їхній паркан, викликали поліцію. Незабаром Людмила Готко повернулась додому уже в супроводі поліцейських. Жінка натравлювала свого собаку на поліцейських, а також погрожувала їм мачете та кілька разів вдарила ним по службовому авто.

46-річна Людмила Готко відмовилась пройти перевірку на стані сп’яніння у присутності свідків, жінка уже вдруге протягом року сідає нетверезою за кермо.

Справу розглядав суддя Володимир Микитин, який визнав Людмилу Готко винною у вчиненні ДТП, втечі з місця ДТП та керуванні авто в нетверезому стані. Їй призначили трирічне позбавлення прав та 34 тис. грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.