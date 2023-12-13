Аварія сталась 12 грудня на автодорозі в селі Доросині

На Волині сталась аварія, внаслідок якої загинув 63-річний чоловік. Пішохода збив 45-річний водій, що їхав за кермом Volkswagen.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась ввечері у вівторок, 12 грудня, в селі Доросині. «45-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив наїзд на пішохода, 63-річного волинянина, який знаходився на проїжджій частині», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. У прес-службі поліції ZAXID.NET наразі не змогли уточнити за яких обставин сталась аварія, зокрема, чи переходив пішохід дорогу. Це встановлюють у рамках досудового розслідування, яке відкрили за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення. Автомобіль Volkswagen вилучили на арештмайданчик.