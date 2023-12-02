Водій ВАЗу виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у вантажівку

У ніч на 2 грудня на Рівненщині трапилась смертельна ДТП. ВАЗ в’їхав у вантажівку: 18-річний пасажир легковика з Тернопільщини загинув, а водій перебуває у реанімації. Водій вантажівки родом з Львівщини, він не постраждав.

Як повідомила Нацполіція Рівненщини, аварія трапилась 1 грудня приблизно о 23:50 на трасі Київ – Чоп біля села Ситне колишнього Радивилівського району. Водій автомобіля ВАЗ 2109, 25-річний житель Тернопільщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Mercedes-Benz із напівпричепом під керуванням 31-річного мешканця Львівщини.

Унаслідок ДТП від отриманих травм загинув пасажир легковика — 18-річний мешканець Тернопільської області. Водія ВАЗу із понівеченого авто деблокували рятувальники. Із політравмою та без свідомості його госпіталізували у реанімаційне відділення. Водій вантажівки не постраждав та відповідно до огляду на стан сп’яніння був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування.