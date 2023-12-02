Унаслідок ДТП постраждали троє людей, яких з різними травмами доставили у лікарню

У п’ятницю, 1 грудня, на трасі біля Перемишлян зіткнулись два легковики: кросовер Mazda та мінівен Opel Zafira. Унаслідок ДТП постраждали троє людей, яких з різними травмами доставили у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась 1 грудня близько 9:00 на автодорозі Куровичі – Рогатин в межах села Коросно Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Opel Zafira, яким керував мешканець одного з сіл району віком 42 роки, та кросовер Mazda під керуванням 36-річної жительки міста Перемишляни віком.

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та 36-річний пасажир Opel Zafira а також водійка Mazda – вони були доставлені у лікарню. Поліцейські встановлюють обставини аварії.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.