На початку зими, 1 – 3 грудня, на Львівщині буде погіршення погоди. Синоптики львівського регіонального гідрометцентру попереджають про сніг з дощем та ожеледицю, місцями будуть хуртовини.

Як вказано у повідомленні синоптиків, у п’ятницю, 1 грудня, буде сніг та мокрий сніг, вдень також очікується дощ. Місцями опади можуть посилюватись. Вночі температура повітря становитиме 0 – 5°С морозу, вдень від 3°С морозу до 3°С тепла.

У суботу, 2 грудня, на Львівщині також очікується сніг з дощем, місцями опади будуть значними. Денна температура повітря коливатиметься від 3°С морозу до 3°С тепла.

У неділю, 3 грудня, вночі буде значний мокрий сніг та сніг. Місцями хуртовини. Подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, туман. На дорогах ожеледиця. Висота снігового покриву 1 та 2 грудня дещо знизиться, з 3 грудня спостерігатиметься приріст на 5 – 10 см.

3 грудня вночі буде 2 – 7°С морозу, вдень 0 – 5°С морозу. Надалі очікується встановлення морозяної погоди: вночі 8 – 14°С морозу, при проясненнях місцями до 18° морозу; вдень 1 – 6°С морозу.

«З 3 до 9 числа на Львівщині спостерігатиметься зимова погода. Особливо на свято Миколая. Більш прохолодно буде не в горах, а на півночі Львівщини», – розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Львівського гідрометцентру Олена Смалюх.

Синоптики зазначають, що деякі пори року в Україні, зокрема і на Львівщині, скорочуються. Особливо це стосується зими.

«Літо продовжується, осінь починається трохи пізніше, зазвичай, в нас осінь завжди починалася на початку вересня, цього року в нас осінь почалася 30 вересня», – розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Львівського гідрометцентру Олена Смалюх.

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