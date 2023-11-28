Переохолодження небезпечне для здоров'я і навіть для життя

На Львівщині, і в Україні загалом, погіршилися погодні умови, зима вступила у свої права, тож маємо і мінусові температури, і ожеледицю, і сніг. У цей період дуже легко переохолодитися, що є небезпечним для здоров’я, і навіть для життя.

У МОЗ кажуть, що холодова травма або переохолодження є одним із найбільших ризиків (разом із переломами кінцівок), які несе із собою зима. І дають поради, як допомогти собі, і людям з ознаками переохолодження, які опинилися поруч з вами.

Три ступені переохолодження

Є три ступені переохолодження і кожний має свої характерні ознаки.

Перший ступінь. Люди з переохолодженнмя мають такі ознаки: лихоманка, слабкість, втома й сонливість. Розвивається холодове тремтіння мʼязів і зʼявляється «гусяча шкіра».

Другий ступіть. Холодове тремтіння досягає максимуму. Зʼявляється поверхневе охолодження. Сонливість переходить у розлад свідомості.

Третій ступінь. Якщо перестає бути холодно, то це гіпотермія. Цей стан є дуже небезпечним, оскільки гіпотермія може призвести до зупинки дихання та серця. Можлива втрата свідомості. Потрібна термінова допомога.

Покрокова допомога при переохолодженні

перш ніж надавати допомогу, переконайтеся, що вам, постраждалій людині й іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;

перемістіть людину до теплого приміщення;

заспокойте її та поясніть свої подальші дії;

викличте екстрену медичну допомогу, до її приїзду дотримуйтеся вказівок диспетчера;

зніміть з людини холодний, вологий одяг;

якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;

накрийте людину термопокривалом/покривалом;

забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків.

якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги ще раз.

за можливості зберіть у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми. Передайте її медикам або диспетчеру.

Якшо до приїзду бригади «екстренки» людина знепритомніла, визначте, чи має вона ознаки життя, а якщо ні – розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Як уникнути переохолодження і обмороження?

Постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. За словами лікарів, температура повітря нижча ніж +7°С уже вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям. Найшвидше замерзають і обморожуються пальці рук та ніг, вуха і ніс, бо вони найменш захищені, мають тонкий жировий прошарок. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти. Перша самостійна допомога — зігрітися в теплому приміщенні, випити якомога більше рідини: будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. До обмороженої частини тіла слід прикласти теплу тканину. Не можна терти ці ділянки, відігрівати гарячою водою — це може призвести до поглиблення ураження.

Щоб уникнути обмороження, варто: