В Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду. Про це пише у понеділок, 27 листопада, місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела в правоохоронних органах міста.

Як повідомляється, загиблими є, імовірно, безпритульні. Тіла були знайдені напередодні. Слідів насильницької смерті на них не виявили.

«У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва – тіло жінки й на Привокзальній площі – чоловіка», – пише видання.

Зазначимо, що раніше з настанням холодів в Одесі встановлювали пункти обігріву, де бездомні могли переночувати. У міськраді журналістам раніше повідомили, що з минулої осені їх замінили Пункти незламності, після чого «саме поняття пункт обігріву – нівелювалося». У мерії зазначили, що наразі в місті діє 72 Пункти незламності, які були відкриті поліцією або ДСНС, а також ще один на залізничному вокзалі.

Для відкриття інших пунктів необхідне рішення обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як інформував ZAXID.NET, від несприятливих погодних умов учора особливо постраждали південні регіони. В Одеській області ввели обмеження для руху на деяких трасах. Через складні погодні умови та перепади напруги відключили районні котельні, щоб не виникло аварійних ситуацій та не вийшло з ладу обладнання.