Будинок для жінок та дітей збудували за кошти благодійників

У п’ятницю, 22 вересня, у Львові відкрили Екуменічний центр милосердя блаженної Бернардини Яблонської. Це прихисток для жінок у кризових ситуаціях, самотніх матерів та переселенок, яким опікуватимуться монахині-альбертинки РКЦ. Також тут працюватиме їдальня для нужденних. Центр милосердя збудували на вул. Хлібній, 2.

Будівництво притулку й каплиці розпочали 2020 року за гроші благодійників та релігійних організацій. Як повідомляє Credo, за початковим задумом, це мав бути прихисток для самотніх матерів та жінок у кризових ситуаціях. Але після початку великої війни, цей дім також підтримує переселенок.

«Дім призначений для надання підтримки тим людям, які втікаючи з місць, охоплених бойовими діями, не захотіли виїжджати за кордон і зупинилися у Львові. Самотні матері з дітьми та жінки без постійного місця проживання зможуть пожити тут, для них підготовлені кімнати. У цьому закладі також передбачена їдальня для малозабезпечених», – повідомили в ЛОВА.

«Львів є великим хабом реабілітації та допомоги. 5 мільйонів українців пройшли через Львів, рятуючись від війни. У нас були дні, коли у Львові жило 2 мільйони переселенців. Пригадую, як ми відкривали разом будинок для чоловіків на вул. Мазепи, і сьогодні тут – будинок для жінок. Я переконаний, що ми будемо мати прекрасну співпрацю, тому що людей, які потребують цієї допомоги, є дуже багато. Дякую всім, хто має мужність в цей час бути з Україною», – зазначив під час відкриття прихистку міський голова Львова Андрій Садовий.

За інформацією Львівської ОВА, в області живе понад 230 тисяч лише офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених українців.

Як раніше інформував ZAXID.NET, у прихистку зможе проживати до 70 людей. Він складатиметься з трьох частин: двох житлових корпусів і костелу між ними. Кожна кімната матиме ванну. Спільними там будуть їдальня, пральня та кухня. Монахині-альбертинки також будуть мешкати у прихистку.