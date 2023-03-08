Згромадження сестер-альбертинок РКЦ будує притулок для жінок

У Львові згромадження римо-католицьких монахинь будує притулок для жінок. Зводять його на вулиці Хлібній. У притулку зможе проживати до 70 осіб.

«Зараз бачимо, що у Львові є багато жінок, матерів, які приїхали зі Сходу України. Тут десь живуть на квартирах чи в якомусь осередку. І для них це дуже важко. Знаю, що не мають куди повертатися, бо не мають свого дому. А вже немає навіть міста, Авдіївка, там вже немає де повертатися», — розповіла Суспільному сестра Ієроніма (Кондрацька).

Притулок матиме два житлові корпуси та костел. Разом із жінками, які поселяться у прихистку, мешкатимуть і монахині.

«В кожній кімнаті для жінок передбачена ванна. Зроблені вже повністю всі роботи, крім фарбування і укладання ламінату», — зазначив представник фірми-підрядника Тарас Куліш.

Буде у притулку спільна їдальня, а також пральня та кухня. Роботи підрядники збираються завершити до вересня цього року.

Нагадаємо, згромадження сестер-альбертинок розпочали будівництво прихистку ще у 2020 році. Тоді ж зверталися до небайдужих людей, благодійників допомогти зібрати на це кошти. Процес зведення прихистку загальмувала спершу пандемія коронавірусу, а пізніше і повномасштабна війна.