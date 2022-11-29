У центрі з дітьми займатимуться представники римо-католицької церкви

У місті Сколе на Львівщині відкрили Інтеграційний центр для дітей та молоді імені Івана Павла ІІ. Будівлю та інтер’єр підготували за грантові кошти ЄС. Центром будуть опікуватися представники Римо-католицької церкви.

У центрі будуть місця для тимчасового проживання, конференц-зал, кімнати для виступів, а також інформаційний пункт з фокусом на історію та культуру прикордоння.

«Інтеграційний центр для дітей та молоді імені Івана Павла ІІ в місті Сколе – те місце, де діти та молодь збиратиметься для навчання, майстер-класів, велопрогулянок, творчих занять та інших цікавих зустрічей», – повідомили 29 листопада в ЛОДА.

фото Олександра Кусого

Проект «Активація Центру роботи з молоддю в Місці П’ястовому та y Сколе – культурна і історична спадщина Жешівського та Львівського регіонів як основа освітніх цінностей Отця Броніслава Маркевича» реалізували за кошти програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Загальний кошторис проекту – 815 тис. євро, з яких з яких грант для України становив 733,6 тис. євро.

Броніслав Маркевич – отець-салезіянин, що жив на межі XIX – XX століть і був засновником ремісничих шкіл та ініціатором створення притулків для бідних та сиріт у м. Мєйсце Пястове (Підкарпатське воєводство, Польща). Він створив житло для молоді, надавав їй матеріальну допомогу та моральну підтримку. Реалізований проект мав за мету створити освітні центри для молоді у Польщі та Україні. Центром культури та історії для молоді у Сколе опікуватиметься Римо-католицька парафія Семи страждань. Приміщення слугуватиме для потреб «освіти через працю» та сприятиме формуванню патріотичних цінностей.