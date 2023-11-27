В Одесі внаслідок штормового вітру впала стометрова труба однієї з районних котелень великої потужності. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Спочатку відповідні знімки з’явилися в мережі, згодом цю інформацію підтвердили у міській раді.

«Ми зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати», – зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Мер Одеси нагадав, що у разі відсутності електроенергії чи опалення в домівках через негоду, можна скористатися Пунктами незламності, розгорнутими в сховищах міста.

Зауважимо, що раніше у неділю в Одесі через складні погодні умови та перепади напруги відключили районні котельні. Котельні припинили роботу, щоб не виникло аварійних ситуацій та не вийшло з ладу обладнання. КП «Теплопостачання міста Одеси» повідомило, що змушене тимчасово припиняти роботу великих районних котелень у зв'язку з перепадами напруги електроенергії та ймовірністю повного припинення електропостачання з метою запобігання подальшим аварійним ситуаціям та збереженню стійкого функціонування обладнання.

Станом на 7:00 ранку понеділка, 27 листопада, в Одесі зафіксували 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують.

«Наразі працюють такі маршрути: трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану), трамвай №11, трамвай №12 по скороченому маршруту Слободський ринок − Олексіївська площа, тролейбус №12, тролейбус №7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до ж/д вокзалу. По всім іншим маршрутам електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається», – повідомила міська влада Одеси у Telegram.

Над ліквідацією наслідків негоди залучили 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП «Одесміськелектротранс».

Нагадаємо, напередодні Одещину накрив снігопад. На автомобільних дорогах Одеса-Рені та Одеса-Южне перекрили рух, також ввели обмеження в русі для великовантажних автівок на автодорозі М-05 Київ – Одеса. Через погіршення погодних умов Молдова вирішила припинити пропускати транспортні засоби на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора».