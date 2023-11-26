Через негоду Молодова призупинила роботу двох ПП, що межують з Україною

Через сильний снігопад молдавська сторона призупинила пропуск транспортних засобів на свою територію в пунктах «Паланка-Маяки-Удобне» та «Староказаче-Тудора» Одеської області. Про це повідомила Державна прикордонна служба у неділю увечері, 26 листопада.

Молдавські прикордонники сповістили українських колег, що у зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани Республіки Молдова завантажена траса.

«Через це суміжною стороною прийнято рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску “Паланка - Маяки - Удобне” та “Старокозаче -Тудора”», – йдеться у повідомленні.

Червоним обведено пункти пропуску «Паланка - Маяки - Удобне» та «Старокозаче -Тудора», закриті Молдовою через сильний снігопад. Скріншот з карти ДПСУ

У прес-службі ДПСУ «Українській правді» уточнили, що терміни відновлення пропускних дій будуть залежати від погодних умов та стану доріг. Про відновлення роботи пунктів пропуску має поінформувати молдовська сторона. Інші пункти пропуску на кордоні з Молдовою наразі працюють без змін.

До слова, в Україні 26 листопада також вирує негода. Зокрема, на Одещині через сильний снігопад заборонили рух трасою Одеса – Рені. Станом на 20:30 в області 93 бригади ДТЕК ремонтують 106 повітряних ліній, що живлять 1847 підстанцій.

У Київській та Одеській областях через негоду школярі 27 листопада навчатимуться дистанційно. На Миколаївщині через снігопад повністю закрили рух на 11 ділянках трас. Про заборону повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у неділю, 26 листопада, повідомив, що в Україні через негоду знеструмлені близько 400 населених пунктів. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській областях розгорнули оперативні штаби.