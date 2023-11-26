Через негоду на Одеській трасі перекинулася вантажівка з українським збіжжям

В Одеській області триває сильний снігопад, який паралізував дороги міжнародного значення та спричинив масові ДТП. Через негоду, яка розпочалась у неділю, 26 листопада, обмежено рух трасою Одеса – Рені та Київ – Одеса, повідомили у прес-службах ДСНС та Національної поліції.

Найбільше від снігопаду постраждали Одеський та Ізмаїльський райони. Подекуди кучугури снігу сягають до 70 см. Сніг замів дороги та спричинив низку аварій.

Зокрема, через погодні умови на трасі М15 Одеса – Рені, яка сполучає Україну та Румунію, перекинулася вантажівка із зерном. Правоохоронці фіксують аварії легкових автомобілів, водії яких не змогли впоратися з керуванням.

«Так, сьогодні під час патрулювання автомобільної дороги біля села Кам’янка, поліцейські звернули увагу на автомобіль Ваз, який застряг в сніговому заметі. В автівці перебувала сім’я з дітьми. Витягти автівку зі снігової пастки не вдалось, тож патрульні посадили громадян в службовий автомобіль та доправили їх до міста Ізмаїл, куди й прямувала сім’я. Ще одна подія сталась на автодорозі М-15. Родина з маленькою дитиною в автомобіль Hyundai опинилася в сніговому заметі», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Одеської області.

«В машині швидкої допомоги, яку зранку витягали зі снігових заметів та супроводжували підрозділи ДСНС, перебувала вагітна жінка. Наразі вона народжує в лікарні», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Загалом до рятувальних робіт залучено 32 одиниці техніки та 110 рятувальників. Триває ліквідація наслідків негоди. Точної кількості постраждалих внаслідок сильного снігопаду та ожеледиці на Одещині поки немає.

«У зв'язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця), з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки та недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів, тимчасово перекрито рух транспорту на деяких трасах Одеського регіону» – повідомили у прес-службі Одеської міської ради.

Станом на 14:35 обмеження стосуються таких трас:

М15 Одеса – Рені – для всіх авто;

М28 Одеса – Южне – М14 – для всіх авто;

М05 Київ – Одеса – для великовантажних автомобілів.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, через негоду також немає світла у понад 130 населених пунктах Одещини. Найгірша ситуація в Одеському, Ізмаїльському та Березівському районі – там немає електрики у понад 30 громадах. У Болградському районі знеструмлення практично у кожній громаді.

В Україні розгонули штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. До штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК «Автомобільні дороги України», Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

«Зараз на мережі державних доріг працюють 368 одиниць техніки і 441 робітників. Служби відновлення підготувалися до утримання доріг узимку. Підрядні організації мають для необхідних робіт не менше 7 519 одиниць техніки та можуть залучити ще 222 додаткові одиниці за потреби», – повідомили у Державному агенстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Нагадаємо, 25 листопада синоптики попередили про негоду на значній території України, зокрема і на Одещині. Синоптики прогнозували сильні снігопади, ожеледь та пориви вітру. Водіїв закликають не виїжджати без нагальної потреби на приватних автомобілях та користуватися громадським транспортом, а також не планувати поїздки на далекі відстані.