Синоптики попередили, що на Україну насувається негода. Ускладнення погодних умов на території України очікується 26-27 листопада. Усі профільні служби готові реагувати на погіршення погодних умов.

Упродовж 26-27 листопада на значній території України синоптики прогнозують сильні снігопади, ожеледь, пориви вітру. У Карпатах вже від п’ятниці пориви вітру 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Державна служба надзвичайних ситуацій провела засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Особлива увага спрямована на гарантування безпеки дорожнього руху та розчищення автошляхів від снігу. У разі загострення ситуації можливе обмеження руху транспорту, а також скасування регулярних перевезень за певними напрямками. Будуть підготовлені місця для тимчасових стоянок транзитного транспорту», – повідомили у ДСНС України.

На автошляхах у посиленому режимі працюватиме снігоочисна техніка, за потреби розгорнуть мобільні пункти незламності для допомоги водіям. На дорогах збільшать кількість патрулів для регулювання дорожнього руху.

Водіїв закликають не виїжджати без нагальної потреби на приватних автомобілях та користуватися громадським транспортом, а також не планувати поїздки на далекі відстані.

25 листопада у Львівській області очікують невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. Погіршення видимості в опадах.