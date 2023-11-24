У Львівській області через сильні пориви вітру та дощ знеструмлені 74 населені пункти. Про це вранці 24 листопада повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«З них 26 – повністю, 48 – частково. Над відновленням електропостачання працюють 111 фахівців “Львівобленерго”. Залучили 39 одиниць техніки», – зазначив Максим Козицький.

Нагадаємо, минулої доби синоптики прогнозували пориви вітру 17-22 м/с. 24 листопада така ж погода збережеться: вітер західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с, вночі подекуди 25 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла. По всій Львівській області буде дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На окремих ділянках доріг ожеледиця.