Наслідки негоди на Одещині

Через погіршення погодних умов школярі в Одеській та Київській областях навчатимуться дистанційно. Про це у неділю, 26 листопада, повідомили в обласних військових адміністраціях Київщини та Одещини.

«У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп», – написав у Facebook начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Такий режим навчання на Одещині запроваджують на один день. Якщо погодні умови не покращаться – дистанційний формат продовжать.

Також в Одеській міській раді повідомили, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

У Київській ОВА також повідомили про перехід на дистанційне навчання для школярів. Дитячі садочки працюватимуть у звичному форматі.

«Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги», – повідомили у Київській ОВА.

Нагадаємо, 25 листопада синоптики попередили про негоду на значній території України. Синоптики прогнозували сильні снігопади, ожеледь та пориви вітру. Водіїв закликають не виїжджати без нагальної потреби на приватних автомобілях та користуватися громадським транспортом, а також не планувати поїздки на далекі відстані.

Через негоду 26 листопада на Одещині обмежено рух трасою Одеса – Рені та Київ – Одеса. 179 населених пунктів в області залишились без електропостачання.