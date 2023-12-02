Аварія трапилась на трасі у селі Нижня Стинава Стрийського району

Пізно ввечері у п’ятницю, 1 грудня, у карпатському селі на Львівщині трапилась потрійна ДТП за участі двох вантажівок та легкового авто. На місці працювали поліцейські та рятувальники. Одного з водіїв вирізали з понівеченого авто, загалом постраждали троє людей.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, приблизно о 22:40 до них надійшло повідомлення про ДТП на трасі у селі Нижня Стинава Стрийського району (поблизу Верхнього Синьовидного). Зіткнулись дві вантажівки DAF та легковик Peugeot.

За даними поліції, травми отримали троє людей: обидва водії вантажівок (40-річний мешканець Львівщини та 22-річний мешканець Рівненщини) та 30-річна пасажирка легковика, мешканка Стрийського району. За попередніми даними, 40-річний водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою вантажівкою, після чого у одну з вантажівок в’їхав легковик.

40-річного водія однієї з вантажівок затисло у понівеченому авто. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та розтискача деблокували травмованого чоловіка. Його із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що синоптики попереджають про погіршення погоди на вихідних через хуртовини та ожеледицю.