Жовківський районний суд Львівщини виправдав обвинуваченого у вчиненні смертельної ДТП працівника СБУ Михайла Шаршевського. Експертиза підтвердила, що водій не міг уникнути зіткнення з пішоходом, який раптово вибіг на дорогу перед його авто.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, аварія трапилась на початку лютого 2019 року на трасі у межах села Сопошин, що під Жовквою. Михайло Шаршевський керував авто Toyota Yaris та збив чоловіка, який вибіг на дорогу за межами пішохідного переходу, від отриманих травм він загинув. Щодо водія авто порушили кримінальну справу та обвинувачували у порушенні ПДР, зокрема, що він не обрав безпечної швидкості та був неуважним.

У суді Михайло Шаршевський свою провину не визнав та заявив, що чоловік раптово вибіг на дорогу перед його авто. Водій розповів, що їхав приблизно зі швидкість 50 км/год, на зустріч йому рухався мікроавтобус, за ним на зустрічну смугу поза переходом вибіг чоловік. Михайло Шаршевський запевняв, що побачив чоловіка, коли вони з мікроавтобусом уже зрівнялись, саме тоді позаду мікроавбуса вибіг чоловік на зустрічну смугу. Через раптову появу та незначну відстань водій Toyota Yaris не зміг уникнути зіткнення.

У вироку суду зазначено, що водій Toyota Yaris Михайло Шаршевський є старшим оперуповноваженим Жовківського міжрайонного відділу УСБУ у Львівській області. Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали.

Згідно висновку, який врахував встановлені слідчим експериментом обставини події, причиною ДТП є дії пішохода, який раптово вибіг на дорогу із задньої частини зустрічного мікроавтобуса. У цьому випадку водій Toyota Yaris був позбавлений можливості уникнути зіткнення, застосувавши екстрене гальмування. Висновки експерта підтверджує і свідок, інший водій, який бачив ДТП. За словами свідка, якщо б Михайло Шаршевський не збив цього чоловіка, то, ймовірно, що його б збив він, оскільки пішохід вибіг дуже раптово.

Суд відкидає, як докази обвинувачення інші експертні висновки, у частині того, що водій мав можливість уникнути зіткнення, тому він є винним у ДТП, оскільки висновки судових експертів були проведені на підставі вихідних даних тільки відеозапису, без даних слідчого експерименту, без дослідження руху зустрічного автомобіля, без дослідження моменту потрапляння пішохода в оглядове поле водія.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали справи та виправдав Михайла Шаршевського у вчиненні смертельної ДТП. На вирок ще може бути подана апеляція.