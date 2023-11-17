ДТП за участі патрульного авто сталася на вул. Яворницького

У п’ятницю вранці, 17 листопада, на пішохідному переході на вул. Яворницького поблизу «Будинку меблів» у Львові автомобіль патрульної поліції збив пішохода. Постраждалий отримав важкі травми та помер дорогою до лікарні. За цим фактом в патрульній поліції призначили службову перевірку, а ДБР розпочало кримінальне провадження.

«Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Смертельний наїзд на пішохода на вул. Яворницького

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що внаслідок наїзду пішохід отримав важкі травми та помер в автомобілі швидкої допомоги, його не довезли до лікарні. Особу пішохода встановлюють, це чоловік віком близько 70 років.

На місці події працюють всі необхідні служби. За цим фактом призначили службове розслідування та встановлюють усі обставини. «Патрульні перебувають на місці пригоди, надають необхідні покази», – додали в патрульній поліції.

У ДБР Львівщини підтвердили дані очевидців, що наїзд на чоловіка стався на пішохідному переході. ДТП відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху(ч.2 ст. 286 ККУ). Призначено низку експертиз, які допоможуть встановити усі обставини трагедії.

Усіх, кому може бути відома будь-яка інформація про особу загиблого, просять повідомити в ДБР за номером 0800-350-356.

Прикмети загиблого: вік близько 70 років, зріст 175-180 см, обличчя овальне, сиві вуса. Був одягнутий у куртку коричневого кольору з жовтим хутром на комірі, чорні штани з шкіряним ременем, гумові калоші чорного кольору з хутром всередині.