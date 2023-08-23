Зараз справою займається слідство

У вівторок ввечері, 22 серпня, на автодорозі «Київ-Чоп», у селі Ямпіль, що на Львівщині, трапилась ДТП за участю поліцейського. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є загиблий та постраджалі. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Відомо, що зіткнення відбулося між автомобілями Opel, яким у позаробочий час керував поліцейський патрульної поліції Львівської області, та Volkswagen.

На місці працювали медики та поліця. Внаслідок зіткнення водій Volkswagen загинув на місці події. Трьох пасажирів з автомобіля Opel госпіталізували до лікарні.

Зараз справою займається слідство. Департамент патрульної поліції призначив службове розслідування. Поліцейського відсторонили від виконання службових обов'язків.