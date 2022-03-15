У аварії під Красиловим загинула родина львів'ян

Хмельницький міськрайонний суд засудив до восьми років тюрми патрульного, який спричинив аварію з трьома загиблими. Смертельна аварія трапилася у серпні 2021 року біля села Заруддя під Красиловим. У ДТП загинула родина львів'ян із дворічною дитиною.

Патрульний, який був за кермом MercedesE 200 виїхав на зустрічну смугу, по якій рухався 38-річний львів’янин в автомобілі Dacia Logan. Під час зіткнення водій Dacia Logan та його 40-річна дружина із дворічним сином загинули на місці події. У ГУ ДСНС у Хмельницькій області повідомили, що рятувальникам довелось вивільняти 25-річного водія Mercedes-Benz, якого затиснуло понівеченими металевими конструкціями. Тіла загиблих також довелось вивільняти від затиснутих уламків машини. «За кермом автомобіля Mercedes був інспектор сектору реагування патрульної поліції. За обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав його винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель трьох осіб за ч. 3 ст. 286 ККУ», – відзначили у прес-службі Хмельницької обласної прокуратури. До слова, санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Відомо, що після аварії водій Mercedes-Benz медичної допомоги не потребував. Його затримали й невдовзі відсторонили від посади. Експертиза встановила, що водій Mercedes-Benz був тверезим.