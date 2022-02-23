Обидва автомобіля у аварії отримали значні ушкодження

Поблизу АЗС на вул. Валі Котика у Шепетівці п'яний 46-річний водій Ford вчинив ДТП. Аварія трапилася близько 18:00 вівторка, 22 лютого. Водій Ford не дотримався дистанції і зіткнувся із Audi, що їхала в попутному напрямку. Оглядаючи документи учасників ДТП, патрульні запідозрили, що водій Ford був п’яним. Під час перевірки виявилося, що вміст алкоголю у його крові перевищує норму у сім разів.

«Близько 18:00 в поліцію надійшов виклик про ДТП без потерпілих, яке трапилося на вулиці Валі Котика у Шепетівці. На місці події поліцейські встановили, що 46-річний водій автомобіля Ford не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з автівкою Audi, що рухалась в попутному напрямку. Результат перевірки на алкотестері показав 1,46 проміле алкоголю в крові ймовірного винуватця аварії», – розповіли в поліції. У результаті ДТП обидва автомобіля отримали значні механічні пошкодження.

У підсумку на 46-річного водія склали два адмінматеріали – за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП).