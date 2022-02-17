Чоловік намагався втекти з місця аварії в центрі Хмельницького

35-річний водій Geely спричинив потрійну ДТП у Хмельницькому і втік з місця інциденту. Поліцейським вдалося оперативно розшукати винуватця аварії на тій самій вулиці. Виявилося, що він перебував за кермом нетверезим – алкотестер показав, що вміст алкоголю у його крові перевищує норму у 13 разів.

Потрійна ДТП на вул. Прибузькій у Хмельницькому сталася близько 20:00 середи, 16 лютого. «На лінію 102 надійшло повідомлення, що водій Geely скоїв зіткнення з трьома автомобілями та залишив місце події. У результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Вже за декілька хвилин інспектори патрульної поліції виявили та зупинили правопорушника на вулиці Прибузькій», – йдеться у повідомленні патрульних.

Під час розмови із 35-річним водієм правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, відтак вирішили перевірити водія на «Драгері». Алкотестер показав результат у 2,59 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

У підсумку на 35-річного водія склали три адмінматеріали – за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця ДТП).