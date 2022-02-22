На місце масштабного зіткнення виїхали два екіпажі поліції

Внаслідок зіткнення на вулиці Трудовій у Хмельницькому п’ять автомобілів отримали механічні ушкодження. Водій авто Renault Laguna врізався у припаркований на стоянці автомобіль Ford S-Max сьогодні вдень вівторка, 22 лютого. На місце виїхали правоохоронці, які склали адмінпротокол на водія Renault.

«Зіткнення відбулося біля авторинку на вулиці Трудовій. На місці ніхто не отримав травм, лише автомобілі були ушкоджені. Водій Renault Laguna не врахував відстані і в’їхав у припаркований автомобіль Ford S-Max. А потім – наступний і так далі. В цілому у зіткненні ушкодження отримали п’ять автомобілів – Renault Laguna, Ford S-Max, Kia Carnival, Opel Vivaro, Volkswagen», – розповіла ZAXID.NET прес-секретарка управління патрульної поліції у Хмельницькій області Вікторія Тимощук.

В поліції зауважили, що на місце зіткнення виїжджали два екіпажі патрульних. Адміністративний протокол склали на водія Renault Laguna. Фото з місця аварії у соцмережах поширили очевидці.