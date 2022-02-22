Одна із машин від удару злетіла в кювет під Шепетівкою

Внаслідок лобової ДТП перед селом Траулин неподалік Шепетівки травми різного ступеня важкості отримали троє людей. Зіткнення між ВАЗ–211053 та ЗАЗ–115508 сталося вранці вівторка, 22 лютого. Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини аварії.

В поліції повідомили, що за кермом ВАЗа їхала мешканка села Траулин, а за кермом пікапа – мешканець Шепетівки. В обох машинах знаходилися ще пасажири. «Один із автомобілів злетів з дороги. Водія і пасажира пікапу, водія жигулів відвезли до лікарні. Автомобілі перевезуть на арешт-майданчик у Шепетівці. Транспортні засоби отримали значні механічні ушкодження. Вирішується питання про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР», – розповіла ZAXID.NET речниця Шепетівського районного управління поліції Інна Чаховська

На місці аварії працюють правоохоронці, які наразі встановлюють деталі ДТП.