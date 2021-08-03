Сім’я львів’ян загинула у ДТП із поліцейським біля Хмельницького
Винуватцем ДТП з трьома загиблими вважають 25-річного патрульного
На трасі неподалік Хмельницького у ДТП загинула сім’я з трирічною дитиною зі Львова. У вчиненні смертельної аварії прокуратура підозрює працівника патрульної поліції.
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За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, аварія трапилася в неділю ввечері, 1 серпня, поблизу села Заруддя, що неподалік Хмельницького, на трасі Н03 Житомир – Чернівці. Автомобіль Mercedes-Benz E 200, за кермом якого був 25-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції, виїхав на зустрічну смугу зіткнувся з автомобілем Dacia Logan, яким керував 38-річний львів’янин. Водій та двоє пасажирів Dacia, зокрема трирічний хлопчик та 40-річна дружина водія, загинули на місці аварії.
У ГУ ДСНС у Хмельницькій області повідомили, що рятувальникам довелось вивільняти водія Mercedes-Benz, якого затиснуло понівеченими металевими конструкціями. Тіла загиблих також довелось вивільняти від затиснутих уламків машини.
За даними Територіального управління ДБР у Хмельницькій області, водій Mercedes-Benz медичної допомоги не потребував. Наразі його затримали й невдовзі оберуть запобіжний захід і відсторонять від посади. Попередньо експертиза встановила, що водій Mercedes-Benz був тверезим.
Прокуратура повідомила інспектору сектору реагування патрульної поліції про підозру за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель трьох осіб). Якщо його провину доведуть, патрульному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Зазначимо, що ця ділянка дороги Н03 Житомир – Чернівці має чотири смуги, однак з весни її почали реконструювати, обмеживши тимчасово рух до двох смуг, по одній у кожну сторону. Сама ділянка дороги перебуває у аварійному стані.